Covid-19, nuovo caso positivo a Mercato San Severino Si tratta di un cittadino residente nella frazione Piazza del Galdo

Un nuovo caso di Coronavirus è stato riscontrato a Mercato San Severino. Lo ha comunicato il sindaco Antonio Somma attraverso i social network. «Cari concittadini devo purtroppo informarvi che un nostro concittadino, residente nella frazione Piazza del Galdo, è risultato positivo al Covid-19. Il nostro concittadino (non sono stato autorizzato alla divulgazione del nome), seppur asintomatico è stato sottoposto a tampone nei giorni scorsi in quanto, di rientro dall'estero, ha viaggiato con un cittadino di altro comune risultato positivo al Covid-19. Attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. Giungano a lui gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione». L'uomo, da quanto si apprende, era rientrato due settimane fa dall'Albania. Si tratta dell'unico caso positivo riscontrato in giornata dai tamponi effettuati in provincia di Salerno.