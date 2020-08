Covid nel Salernitano: positivo un ragazzo di Roccapiemonte Nei giorni scorsi era tornato da una vacanza all'estero

Nuovo tampone positivo nel salernitano. Si tratta, ancora una volta, di un giovane rientrato da qualche giorno da un viaggio all'estero.

Il Sindaco Carmine Pagano ha informato la popolazione che, a seguito di controlli medici effettuati nelle ultime ore, il soggetto, appena tornato in città, è rimasto presso la sua abitazione in regime di quarantena fiduciaria e, dopo essere stato sottoposto a tampone, è risultato positivo. Immediatamente attivata la procedura per ricostruire i contatti avuti.

"Si ribadisce la necessità, in questa fase in cui i contagi sono nuovamente in aumento, di attenersi rigidamente alle disposizioni di prevenzione sanitaria varate dal Governo centrale, alle ordinanze emesse dalla Regione Campania e dal comune di Roccapiemonte. Ai cittadini si raccomanda di seguire minuziosamente le regole di evitare assembramenti, mantenere il distanziamento sociale, utilizzare la mascherina e lavarsi spesso le mani. Per tutte le persone che giungono a Roccapiemonte provenienti da Regioni diverse da quella della Campania e/o da paesi Esteri, è fatto OBBLIGO comunicarlo immediatamente al Comune di Roccapiemonte" dichiara il primo cittadino.

L'Asl di Salerno ha, inoltre, informato che il laboratorio di Eboli questa mattina ha processato oltre 200 tamponi, dai quali non è emerso alcun altro positivo.