"Il calcio è di tutti", sabato al via la terza edizione L'iniziativa è organizzata dall'associazione “E.T.S. L'invisibile realtà”

Il senso del loro progetto è tutto racchiuso nel nome che hanno scelto: “Il calcio è di tutti”. Un concetto che è alla base dell'iniziativa promossa per il terzo anno consecutivo dall'associazione “E.T.S. L'invisibile realtà” e che prenderà il via sabato 3 ottobre presso il campo dell'Asd Sporting Arechi a Pellezzano. Il progetto è rivolto a bambini che presentano varie disabilità ai quali l'associazione - formata da genitori con bambini perlopiù autistici – intende regalare un sorriso e la gioia di rincorrere un pallone. «Riteniamo che l'attività sportiva possa portare un benessere psicofisico e importanti miglioramenti nel funzionamento comportamentale», ha spiegato Giovanna Apostolico, presidente dell'associazione. «Un grazie al Comune di Pellezzano che ha patrocinio il progetto, in particolare al sindaco Francesco Morra, all'assessore alle Politiche Sociali, Annalaura Villari e all'assessore allo Sport, Michele Murino; grazie anche all'allenatore Carmine Cerchia, che è il fulcro del progetto, a Michele Criscito, terapista e supporto dell'allenatore, ai centri del gruppo Forte e alla struttura che ci ospita gestita dall'Asd Sporting Arechi, coordinata da Alfonso Gaeta».