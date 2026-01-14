Salernitana, rinforzo a sorpresa in attacco: in arrivo Molina dal Siracusa Ha segnato 2 gol con la maglia dei siciliani

Archiviata la pista Cosimo Chiricò, la Salernitana si appresta a chiudere un'operazione in entrata per l'attacco. È ai dettagli la trattativa per Juan Igancio Molina, attaccante di proprietà della Vis Pesaro che era in prestito al Siracusa. Classe 1997, l'italo-argentino è una prima punta. Con i siciliani ha giocato 13 partite, segnando 2 gol e trovando 2 assist. Arriverà a titolo definitivo. La Salernitana ha bruciato Casarano e Dolomiti Bellunesi che pure avevano sondato il terreno. Faggiano lo seguiva da tempo e lo considera un elemento in grado di rinforzare il reparto avanzato del cavalluccio marino. Ma non sarà l'unico rinforzo.