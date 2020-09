Covid: nella provincia di Salerno sono 476 i positivi Rilevati altri 9 casi dall'Asl. 1478 contagi da inizio pandemia

Sono 476 i pazienti positivi, attualmente, al Coronavirus in provincia di Salerno. L'Asl ha reso noto l'aggiornamento sui nuovi casi e sui dati rilevati da inizio pandemia che conta 1478 persone contagiate in totale dal Covid19. Il dato più alto degli ultimi mesi è del 29 agosto con 36 contagi in un solo giorno.

Nel Salernitano, oggi, sono stati comunicati dall'Asl altri 9 positivi. 1 per ognuno dei seguenti comuni: Salerno, Scafati, Sarno, San Marzano sul Sarno, Cava de' Tirreni, Atena lucana, Nocera inferiore, Sant'Arsenio, e Pontecagnano, dove resta alta l'attenzione dopo che nella giornata di ieri sono stati rilevati 11 contagi all'interno di una struttura di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo.

A Sant’Arsenio, intanto, sono risultati negativi i tamponi effettuati sui contatti del giovane rientrato dalla Spagna e risultato positivo al Covid qualche giorno fa. Il ragazzo si trova in isolamento domiciliare.