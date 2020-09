Sospensione idrica ad Ogliara: chiusura al traffico e disagi Bloccato in mattinata il passaggio in via Postiglione per scolaresca e lavoratori

In riferimento all’interruzione idrica programmata in zona Ogliara per la giornata di oggi, 30 settembre, Salerno Sistemi S.p.A. precisa che l’intervento di manutenzione straordinaria ha reso necessaria la chiusura dell’accesso a via Postiglione dalla via di Ogliara per i lavori di scavo connessi alla sostituzione di un tratto di rete idrica ammalorato, al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità. Tale chiusura al transito degli automezzi ha determinato disagi, in particolare alla scolaresca che si recava a scuola, per la concomitanza di altri due cantieri presenti nella medesima zona. Il traffico è stato poi, regolarmente, ripristinato dalle ore 12. La Società, nello scusarsi per il disagio arrecato, evidenzia che i lavori, iniziati questa mattina, saranno completati nella giornata di oggi.



Interventi di manutenzione straordinaria che rendono necessario sospendere l’erogazione idrica dalle 9 alle ore 18 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via di Ogliara da via della Sanginella a Largo Amalia Giovanna Galdi, viale Piedimonte, viale Montecervato, via Postiglione, via Cupa sotto la Chiesa. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.