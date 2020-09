"Lavori bloccano l'accesso a scuola, bimbi in lacrime sui bus" Ogliara. La preside denuncia: “Alunna disabile costretta a camminare per raggiungere la scuola"

Transenne che bloccano le strade rendendo impossibile raggiungere il plesso scolastico e bambini “intrappolati” sul pullman per oltre un’ora. E’ davvero una situazione incresciosa quella raccontata dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Salerno V Ogliara, Sofia Palumbo. In una lettera indirizzata al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, al comandante della polizia municipale, all’assessore Domenico De Maio, all’assessore Eva Avossa, la dirigente mette alla luce quelli che sono i dettagli di una triste vicenda, chiedendo un immediato intervento da parte della polizia municipale.

“Segnalo con la presente la situazione incresciosa venutasi a creare nei plessi scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado di Ogliara in seguito ai lavori in corso in via De Vecchi per rifacimento rete fognaria e contemporaneamente in via Postiglione per lavori di contenimento del terreno: Nello specifico è dall’inizio delle attività scolastiche, nelle giornate di ieri 29 settembre e oggi 30 settembre, che risulta impossibile raggiungere i plessi in quanto le vie di accesso sono bloccate e transennate.

I pulmini del servizio scuolabus, che trasportano anche alunni disabili, non hanno potuto raggiungere i plessi, interrompendo di fatto un servizio pubblico. I docenti, insieme ad alcuni genitori ed al personale ATA sono andati a prendere, oltre le transenne, i bambini in lacrime, che erano rimasti bloccati da quasi un’ora sul mezzo di trasporto. Un’alunna con una disabilità motoria non ha potuto raggiungere il suo plesso. Sua madre e una maestra sono andate a prenderla e l’hanno portata a piedi, per un tratto di strada che l’alunna ha fatto con molta fatica e difficoltà. Alcune maestre, non potendo raggiungere la scuola e non potendo parcheggiare l’auto hanno fatto ritardo. All’orario di ingresso si è creata una situazione di agitazione e caos. Sia le maestre che gli ATA in questione, si sono fatti carico di una responsabilità che esula dai propri compiti e mansioni, assumendosi di fatto una responsabilità non dovuta, solo per spirito di abnegazione e mero interesse al funzionamento del servizio scolastico.

Alcuni genitori hanno inveito contro la scuola, nello specifico contro il Dirigente, che nulla poteva in questa situazione.

Alla difficoltà di raggiungere i plessi si aggiunge il disagio di lavorare con i bambini in una situazione non adatta, dovuta dalle continue interferenze: rumori di scavo e tutto quello che un cantiere aperto implica.

Quanto sta accadendo è inaccettabile, soprattutto alla luce del fatto che la scuola sia rimasta chiusa per molti mesi e si poteva evitare di far cominciare i lavori in concomitanza con l’inizio delle lezioni. L’emergenza sanitaria in corso ha già portato abbastanza cambiamenti e disagi per i nostri alunni, non era necessario aggiungerne altri.

Si richiede pertanto, con urgenza, la presenza di una pattuglia di servizio di vigilanza all’ingresso della scuola fino alla fine dei lavori, nei momenti di ingresso e di uscita degli alunni. Si sollecita un pronto intervento di codesta Amministrazione a garanzia del diritto all’istruzione degli alunni dei plessi di Ogliara.

Con osservanza Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sofia Palumbo”