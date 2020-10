Scuole: visita del sindaco Napoli con la municipale Sopralluogo negli istituti della zona orientale

Sopralluogo del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli nelle scuole della zona orientale. Il primo cittadino, accompagnato da personale della polizia municipale, si è recato a far visita in alcuni istituti scolastici cittadini per verificare che tutti rispettino le distanze di sicurezza ed indossino le mascherine nel rispetto delle normative anti contagio da Covid 19.