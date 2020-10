Covid, i contagi non si fermano: altri 32 casi nel Salernitano I dati dell'Asl di Salerno e gli aggiornamenti dei sindaci

Tanti ancora i nuovi casi di Coronavirus rilevati sul teritorio salernitano. Dopo il triste record di ieri, di 43 positivi in un solo giorno, sono emersi altri 32 contagi dai tamponi analizzati nella giornata di oggi dall'Asl. Secondo i dati resi noti sono 7 i nuovi casi a Scafati che si conferma uno dei comuni maggiormente colpito da questa nuova ondata di positivi. Segue Sarno, con altri 5 casi. 3 i nuovi tamponi positivi a Salerno, 4 a Pagani, 2 ad Albanella ed 1 per ognuno dei seguenti comuni: Agropoli, Battipaglia, Vibonati, Siano, Palomonte, Baronissi, San Valentino Torio, Angri, Mercato San Severino, Nocera inferiore, Ascea. Secondo i dati del Ministero, sono 1581 i positivi in provincia di Salerno registrati da inizio pandemia.

Diversi aggiornamenti sono, poi, arrivati nel corso del pomeriggio anche dai diversi sindaci della provincia. Il particolare, il sindaco Antonio Somma di Mercato San Severino ha confermato la presenza di un nuovo contagio in città. Si tratta di una signora asintomatica ed in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. "Giungano a lei gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni.” Ha commentato il sindaco.

Un nuovo contagio anche nel comune di Pellezzano. A cominicarlo il sindaco Francesco Morra. Il cittadino, residente in Via T. Farina, asintomatico, è risultato positivo al Covid-19 a seguito di uno screening di tamponi eseguito nell’azienda in cui lavora. In attesa di ricevere i risultati dei tamponi dell’intero nucleo familiare.

“Rivolgo alla nostro concittadino un augurio di pronta guarigione - ha detto il Sindaco di a Pellezzano Francesco Morra - raccomando i nostri concittadini e la popolazione in generale di continuare a rispettare le regole anticovid osservando un comportamento responsabile che possa contribuire a contrastare l’emergenza sanitaria. Solo uniti si può sconfiggere questo nemico invisibile e scrivere la parola fine su una triste pagina che sta completamente stravolgendo le abitudini di tutti."

Segnalato anche un nuovo caso Covid nel comune di Roccapiemonte. La conferma arriva dal sindaco Carmine Pagano. L'uomo è asintomatico ed e' attualmente in isolamento presso la propria abitazione. Anche i familiari sono stati posti in quarantena domiciliare. "Auguro al nostro concittadino una pronta guarigione e chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni. Utilizziamo la mascherina, manteniamo la distanza di sicurezza di almeno un metro ed evitiamo assembramenti con atteggiamenti responsabili e corretti" ha dichiarato il Sindaco Pagano.

E' stato accertato un terzo positivo anche nel comune di San Valentino Torio. "Anche questo caso proviene da un focolaio generatosi fuori dal nostro territorio. - ha sottolineato il sindaco Michel Strianese - Stanno tutti bene e sono praticamente asintomatici. Sono seguiti dai medici dell' USCA e si trovano tutti in isolamento domiciliare nelle proprie abitazioni. Vi esorto al rispetto delle regole."

Un nuovo caso positivo anche a Castel San Giorgio. Il soggetto in questione, è stato sottoposto a tampone rispettando la quarantena. "Giungano a lui gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Invito tutti ad essere prudenti ed a prestare la massima attenzione ai propri comportamenti nel rispettare le normative e le indicazioni." Scrive il sindaco Paola Lanzara.