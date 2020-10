Maltempo: resta inagibile il Parco Giochi di Torrione Non è chiaro quando la struttura sarà messa in sicurezza. Distrutte le giostre per bambini

Parco giochi di Torrione distrutto dal maltempo: ancora nessuna messa in sicurezza. Sono passati esattamente sette giorni dall’arrivo funesto di una tromba d’aria nel quartiere Torrione di Salerno, che ha spazzato via molti alberi della zona, creando non pochi disagi. Da quel giorno di paura, vista la violenza e la forza del vento, la situazione resta costantemente monitorata e la messa in sicurezza di molte zone della città procede, senza tante difficoltà. Pochi giorni dopo, complici le violente precipitazioni, l’amministrazione comunale aveva richiesto alla Regione Campania lo stato di calamità naturale. Richiesta avanzata anche dal deputato Pd, Piero De Luca, ad Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, chiedendo di dichiarare lo stato di calamità naturale per tutta la provincia di Salerno.

Intanto, in città, l’unica zona che porta ancora i segni del passaggio della tromba d’aria è il parco giochi di Torrione. Si affaccia sul mare, ed è uno dei punti storici della città che si popola, generalmente, nei fine settimana. Ogni salernitano, in età infantile, è passato dallo storico parco giochi di via Lungomare Tafuri. Sette giorni fa, però, l’ira del vento l’ha completamente distrutto. La maggior parte degli alberi che rendevano armonioso il parco sono caduti, abbattendosi sulle giostrine per i più piccoli ma anche sul chiosco presente all’interno. Ingenti i danni all’attività. Danni che devono essere ancora quantificati.

Così, dopo sette giorni, tutto resta come la tromba d’aria ha distrutto. Mentre le vie principali di Torrione sono state liberate, gli alberi rimossi e la viabilità è tornata alla normalità.

Ancora nessun consigliere comunale, neanche di opposizione, si è espresso in merito. Tra il parco giochi distrutto, il pattinodromo a pochi passi danneggiato e l’ex ostello della gioventù nel degrado, quel tratto di strada resta nell’abbandono totale.

Non è chiaro capire quando e come i lavori di messa in sicurezza e di manutenzione all’interno del parco inizieranno. Quel che è certo è che molti bambini, per i prossimi fine settimana dovranno cercare un nuovo punto dove potersi godere le ultime giornate di sole autunnali.