Mercati a Salerno: "Troppi rifiuti abbandonati, più controlli" "Necessario far rispettare le regole", l'appello della Fp Cgil al sindaco e polizia locale |FOTO

Degrado e mancato rispetto delle regole di conferimento da parte degli addetti al mercato di Torrione e via Piave, la denuncia arriva dalla Fp Cgil. In un post sono state condivise le immagini dei piazzali, pieni di frutta, verdura, pescato, cassette, buste di plastica riversate a terra senza remore che impongono "ogni giorno un servizio "straordinario" ai lavoratori di Salerno Pulita, in presenza oltretutto di animali di ogni genere interessati a quanto riversato nelle aree." Denunciano dal sindacato.

"È ora di avviare un serio controllo dei mercati rionali, inasprendo le sanzioni per quanti non rispettano le minime regole di conferimento ma soprattutto di civiltà. Regole chiare e sanzioni immediate affinché le operazioni di pulizia delle aree possano svolgersi ogni giorno senza disagi e rischi per la salute degli operatori. Le aree andrebbero maggiormente dotate di contenitori dedicati assicurando la gestione sepatata degli imballaggi e della frazione umida." Continuano dalla Fp Cgil.

Il sindacato ha quindi richiesto l'intervento del sindaco Napoli e del comandante della polizia Locale affinché si possa ricondurre le attività mercatali, in tempi brevi, alla normalità, "per eliminare quelle sacche di inciviltà che minano l’immagine di questi luoghi fondamentali per l’economia cittadina e per scongiurare anche l'ipotesi che tali aree possano essere utilizzate come luoghi di sversamento abusivo." Concludono dal sindacato