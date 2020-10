Ogliara, lavori alla rete idrica: sospensione ad horas La comunicazione di Salerno Sistemi. Ecco le vie interessate

Salerno Sistemi Spa comunica che la Ditta Samoa Restauri srl nel corso dei lavori di scavo per la posa di canalizzazione fognaria per conto del Comune di Salerno ha causato rottura della tubazione in Via Ogliara (altezza Chiesa S.Maria e S.Nicola), con conseguente interruzione idrica alle seguenti strade:

- Via Ogliara

- Via Postiglione.

La scrivente società sta già effettuando l’intervento di riparazione urgente ed indifferibile finalizzato al ripristino dell’erogazione idrica che si prevede, salvo imprevisti, possa avvenire entro le ore 12,00 odierne.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.