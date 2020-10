Tre giovani salernitane nel programma "Il collegio" Le ragazze faranno parte della trasmissione in onda su Rai2 dal 27 ottobre

Ci sono anche due ragazzi di Salerno nel docu reality "Il collegio" Che andrà In onda su Rai2 dal prossimo 27 ottobre in prima serata. Svelati infatti i nomi dei ragazzi che prenderanno parte alla quarta edizione della trasmissione diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti.

Ventuno i ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio, il "Regina Margherita" di Anagni (Frosinone), e che verranno catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola. I due giovani salernitani sonoYlenia Gram bone di 16 anni del Vallo della Lucania, Luna Scognamiglio di 17 anni di Vietri sul Mare e Giulia Matera di 15 anni di Salerno. Gli altri partecipanti sono, invece, Alessandro Andreini (16, San Giovanni in Marignano - Rimini), - Linda Bertollo (14, Ivrea - Torino), - Sofia Cerio (15, Pesaro), - Maria Teresa Cristini (14, Sant'Olcese - Genova), - Marco Crivellini (16, Roma) - Bonard Dago (17, Zero Branco - Treviso), - Andrea Di Piero (16, Fiuggi - Frosinone), - Giordano Francati (17, Roma), - Mishel Gashi (15, Calolziocorte - Lecco), Alessandro Guida (15, Civitavecchia - Roma), - Luca Lapolla (15, Prato - Prato), - Rebecca Mongelli (15, Sesto Fiorentino - Firenze), - Aurora Morabito (17, Savona), - Giulia Maria Scarano (14, Manfredonia - Foggia), - Rahul Teoli (15, Piombino - Livorno), - Usha Teoli (17, Piombino - Livorno), - Davide Vavalà (16, Bologna), - Luca Zigliana (15, Zanico - Bergamo).

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le otto puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli. Realizzato in collaborazione con Banijay Italia, Il Collegio è basato sul format internazionale "Le Pensionnat - That'll teach'em" di cui la Rai ha acquisito i diritti.