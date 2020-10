Covid, nuovi casi a Fisciano: positiva una bambina Frequenta a scuola secondaria di primo grado di Baronissi. 3 contagi a Mercato San Severino

Nuovi tamponi positivi al Covid a Fisciano. 3 i nuovi casi comunicati sal sindaco Vincenzo Sessa nel corso della giornata di oggi. Di questi 3, una è una bambina. Si tratta di una studentessa residente nel comune di Fisciano, che frequenta la scuola secondaria di primo grado di Baronissi. La bambina si trova ora in isolamento domiciliare con la sua famiglia e in collaborazione con l’Asl sono in fase di ricostruzione la catena dei contatti avuti. La classe è in quarantena. Si attende l'esito di nuovi tamponi.

"Siamo costantemente al lavoro per garantire a tutti la massima tranquillità e vi assicuro che stiamo facendo del nostro meglio perchè, è ormai chiaro che la situazione e` da tenere sotto stretta osservazione.

Voi tutti però avete il dovere di fare la vostra parte, rispettando le misure che ormai conosciamo bene: evitare assembramenti, mantenere le distanze, indossare la mascherina e lavare o igienizzare frequentemente delle mani! Abbiamo una sola scelta: essere responsabili" L'appello del primo cittadino.

Altre 3 tamponi positivi anche a Mercato San Severino. Due sono congiunti di un cittadino residente nella frazione Spiano e risultato positivo lo scorso 6 ottobre, sono asintomatici ed erano già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Il terzo tampone positivo appartiene ad un'operatrice sanitaria presso l'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. "E' asintomatica ed è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le indicazioni." Comunica il sindaco Antonio Somma

Intanto, buone notizie da Eboli. L'amministrazione comunale ha comunicato che il numero complessivo di casi di Covid in città scende a 13. Un'intera famiglia composta da 9 persone è guarita. I componenti sono risultati negativi ai deu tamponi di controllo.

"L'emergenza coronavirus è sempre in atto e bisogna necessariamente rispettare tutte le prescrizioni di legge.

Evitare assembramenti e indossare le mascherine di protezione nei luoghi e negli spazi che non consentono il distanziamento sociale: restano questi gli obblighi maggiori." Ricorda l'amministrazione.