Covid a Fisciano: positivi due operatori sanitari del "Fucito" Nuovi casi a Polla e Baronissi, altri 5 contagi a Pontecagnano. Le parole dei sindaci

Ancora contagi in corsia. Altri due tamponi positivi sono stati rilevati nel comune di Fisciano. Si tratta di due operatori sanitari dell’Ospedale “G. Fucito” di Mercato S.Severino, in isolamento domiciliare insieme ai rispettivi nuclei familiari. E’ stata ricostruita la catena dei contatti avuti e si attende ora l’esito dei nuovi tamponi. “Un pensiero affettuoso a tutti. - Ha dichiarato il sindaco Vincenzo Sessa - Il momento è delicato, dobbiamo essere ancora più prudenti e rispettare attentamente le norme per contrastare la diffusione del virus.”

Un nuovo caso sarebbe stato riscontrato anche tra il personale dell’ospedale di Polla. Ad esser risultata positiva un’ostetrica del reparto di Ginecologia e Ostetricia del “Luigi Curto”,asintomatica, in isolamento domiciliare.

Intanto a Baronissi c’è un nuovo cittadino positivo e due completamente guariti. “Il giovane contagiato e’ parte di un nucleo familiare in cui c’è altra persona positiva, è asintomatico e frequenta le scuole fuori città. I due cittadini guariti, una coppia di coniugi, risultarono positivi al covid lo scorso mese di settembre.” Comunica il sindaco Valiante. Ad oggi sono ventinove i concittadini positivi al coronavirus nel comune.

Sono 5, invece, i nuovi tamponi positivi a Pontecagnano, ma non mancano anche le guarigioni: due i cittadini risultati negativi al tampone di controllo.

“Tre dei 5 pazienti positivi sono riconducibili al focolaio emerso nella struttura SPRAR - sistema di protezione per richiedenti asilo. Gli altri due pazienti appartengono ad un unico nucleo familiare di caso già noto. I due pazienti guariti, che erano invece ricoverati in ospedale, hanno definitivamente sconfitto il virus. Ai nostri concittadini un pensiero affettuoso.” Le parole del sindaco Lanzara.