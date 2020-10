Nuovo caso Covid a San Valentino Torio:"È in condizioni serie" Ricoverato all'ospedale Scarlato di Scafati. Il sindaco Michele Strianese: "Speriamo bene"

Sono serie le condizioni del cittadino di San Valentino Torio risultato positivo al Covid e ricoverato all'ospedale Scarlato di Scafati. Il sindaco Michele Strianese ha informato la cittadinanza del nuovo caso nel comune che raggiunge così quota 27 contagi. "Preghiamo per lui, affinche' superi questa difficile prova. E per la famiglia che vive questo difficile momento." Ha commentato il sindaco Strianese.

La fascia tricolore invita alla responsabilità, prudenza e rispetto delle regole: "Oggi in Campania quasi 1.300 i nuovi positivi. Rispetto le idee di tutti voi ed ognuno esprime degnamente la sua, ma consentitemi di dire che forse qualcuno non riesce a comprendere pienamente la delicatezza della situazione dal punto di vista sanitario. Non dobbiamo spaventarci e nemmeno abbatterci. Ma dobbiamo almeno capire che le restrizioni vengono imposte sempre e solo per limitare i danni e tutelare la salute delle persone. Soprattutto quella dei bambini. Speriamo bene. Un abbraccio a tutti e teniamo duro." Conclude il sindaco Strianese.