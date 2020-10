I bambini davanti alla Prefettura: "Riaprite le nostre scuole" La manifestazione organizzata dai genitori per chiedere a De Luca di tornare in classe

Si sono ritrovati in Piazza Amendola per tornare a protestare contro lo stop alle lezioni in presenza nelle scuole. Decine di genitori e piccoli alunni in presidio davanti alla Prefettura di Salerno per sollecitare nuovamente la Regione Campania a fare marcia indietro e consentire il rientro in classe.

Secondo giorno consecutivo di manifestazione: dopo quello di ieri nei pressi della "Matteo Mari" (con la foto simbolo della protesta del bambino seduto ad un banco davanti ai cancelli chiusi), oggi nuovo presidio nei pressi del palazzo del Governo.

Ad accompagnare le mamme decine e decine di piccoli studenti, che hanno improvvisato lezioni e momenti di svago in piazza Amendola. Una protesta pacifica, animata da slogan e striscioni, ma dall'altissimo valore simbolico.

«La scuola è il luogo più sicuro per i nostri figli - alcuni dei concetti ribaditi a gran voce dai manifestanti -, De Luca ci vede ascoltare. Anche perché le realtà di Napoli e Caserta sono diverse dalle nostre».

Sara Botte

Giovanbattista Lanzilli