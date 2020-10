Covid: bambino positivo a Mercato San Severino, scuola chiusa 129 casi a Scafati, il sindaco richiede una sede USCA in città. Altri contagi anche in provincia

Non si arresta la crescita del contagio nel Salernitano. Un nuovo contagio è stato rilevato nel comune di Mercato San Severino. Ad esser risultato positivo ancora una volta un bambino che frequenta la 4A della scuola "Emilio Coppola", figlio di una cittadina risultata positiva 2 giorni fa. Il bambino è asintomatico ed era già in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. "Al fine di consentire la sanificazione della struttura ho emesso ordinanza di chiusura della scuola Emilio Coppola per la giornata del 19 ottore - comunica il sindaco Antonio Somma - Giungano a lui gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le raccomandazioni."

Toccata quota 129 casi di Coronavirus nel comune di Scafati. "Solo nella giornata di oggi la nostra regione ha registrato 1376 nuovi casi. - Ha commentato il sindaco Cristofoto Salvati - Si tratta, soprattutto, di domiciliati o asintomatici ma si teme la saturazione dei posti letto per chi necessita di ricovero. Anche Scafati risente di questo trend negativo e tra ieri pomeriggio e oggi abbiamo registrato 9 casi arrivando a 129 positivi. Naturalmente attendiamo la guarigione dei nostri concittadini senza sintomi o in attesa dell'esito dei tamponi di controllo."

Domani mattina, insieme all'assessore alla sanità dott. Alessandro Arpaia, il primo cittadino incontrerà il dottor Pio Vecchione, direttore del distretto 61 Asl Salerno, per individuare anche nel comune di Scafati una sede U.S.C.A. "Attualmente esiste già una sede di distretto ad Angri ma per esigenze territoriali e visto l'aumento dei casi, ho chiesto al direttore di portare una sede di distretto anche a Scafati con ulteriore personale medico dedicato." Ha sottolineato il sindaco.

Ancora 4 nuovi positivi nel comune di San Valentino Torio. C'è anche un guarito. Il quadro della situazione sanitaria nel comune conta 34 casi Covid dall'inizio della seconda ondata di contagi di cui, 2 guariti e 32 attualmente positivi. Di questi, solo uno è ospedalizzato.

"Molti di coloro che sono in isolamento domiciliare hanno sintomi simili a quelli influenzali: febbre, tosse, mal di gola, dolori.

Il nostro concittadino ospedalizzato rimane in condizioni critiche ma stabili. Ricordo che le persone positive non possono assolutamente uscire di casa cosi come i familiari in attesa di tampone o di esito e che sono stati collocati in quarantena dall' ASL. Auguriamo a tutti i nostri concittadini di guarire presto e di tornare alla loro vita di sempre." Ha commentato il sindaco Michel Strianese.

Oggi si registra 1 nuovo contagio anche a Pagani, il totale dei casi sale, quindi, a 76, tutti domiciliate. A Fisciano sono, invece, 8 i casi di Coronavirus in città.