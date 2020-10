Vietri: ausiliare del traffico aggredito per una multa L'ira dei sindacati: "Subito un incontro in prefettura. La sicurezza è un'assoluta necessità"

Ancora un episodio di violenza ai danni di un ausiliare del traffico. E' quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, a denunciarlo in una nota i rappresentanti della Filt-Cgil e FP Cgil che "esprimono il proprio sdegno e condannano aspramente l’episodio".

La vittima, un ausiliare al traffico della Vietri Sviluppo, sarebbe stata aggredita dopo aver multato un automobilista. "A lui naturalmente, va tutta la nostra solidarietà. Questo rappresenta solo l’ultimo episodio, insieme a casi di rapine ed ulteriori aggressioni ai danni degli ausiliari nello svolgimento della vigilanza nelle aree di parcheggio pubblico nel comune di Vietri sul Mare, che oramai sempre più spesso si registrano." Denunciano i sindacati.

"È necessario porre la massima attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro, non si possono lasciare gli ausiliari in balia di tali delinquenti, spesso ubriachi e dediti al borseggio, occorrono, pertanto, investimenti sulla tutela e sulla sicurezza così da garantire a tutti i lavoratori la massima tranquillità. Per questo chiederemo immediatamente l'istituzione di un tavolo congiunto con l’azienda il comune di Vietri e la Prefettura di Salerno atto a tutelare l’incolumità di tutti gli i lavoratori, perché la sicurezza non è un costo ma un’assoluta necessità." Si legge nella nota a firma di Arpino e Capezzuto.