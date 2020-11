Covid, ancora un lutto a Nocera Superiore: muore 71enne Il sindaco: «Rivolgo l'appello a non mollare, a resistere dinanzi all'avanzata di questo incubo»

Il Covid continua ad uccidere in provincia di Salerno. A perdere la vita è stato un 71enne di Nocera Superiore. A darne notizia è stato il sindaco Giovanni Maria Cuofano. «Con dolore devo darvi notizia del decesso di un altro nostro concittadino: Alfonso Monetti, di 71 anni. Com'è accaduto per il giovane Antonio Rispoli, gli è stato fatale l'aver contratto il Covid-19. Dializzato, anche lui aveva condizioni di salute precarie che, insieme al virus, hanno determinato in breve tempo un aggravarsi della situazione clinica. Alfonso, come Antonio, ha lottato sino all'ultimo. Ci stringiamo con sincero affetto attorno alla sua famiglia, a nome di tutta la comunità di Nocera Superiore. Nonostante il lutto che ci ha colpiti in due giorni, rivolgo l'appello a non mollare, a resistere dinanzi all'avanzata di questo incubo chiamato Covid-19, a fare tutto ciò che possiamo nell'essere responsabili, attenti, prudenti, senza mai perdere la fiducia di poter ritornare, presto, alla libertà di una vita normale», le parole del primo cittadino.