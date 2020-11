Covid: nuova vittima a Nocera, positivo sindaco di Sassano Aumentano i contagi in provincia: 17 positivi nella casa di riposo San Francesco di Baronissi

L’ennesima vittima del Covid nel Salernitano. La comunità di Nocera Superiore piange la scomparsa del signor Salvatore Vitolo, di 64 anni.

A darne la notizia, nella tarda serata di ieri, il primo cittadino Giovanni Maria Cuofano: “Ci stringiamo con profondo affetto attorno ai suoi familiari, a nome di tutta la comunità di Nocera Superiore. Rinnovo ancora una volta l'appello a non abbassare la guardia, ad osservare un comportamento responsabile a tutela di ciascuno, ad essere vigili e prudenti nei rapporti interpersonali necessari, con la speranza di poter tornare presto ad una vita normale.”

Aumentano, intanto, i contagi in provincia. Ad esser risultato positivo anche il sindaco di Sassano, Domenico Rubino. La Fascia tricolore è anche il responsabile del reparto Covid nell’ospedale di Polla. A comunicarlo e stato proprio il primo cittadino che al momento, ha rassicurato, presenta solo un leggero raffreddore.



Il bollettino odierno fa registrare ancora ventidue casi di positività a Baronissi; tre le persone dichiarate guarite dall’Asl. Il numero totale dei positivi attuali è di 225 concittadini. Sono coinvolte nel contagio 37 famiglie ciascuna con due, tre o anche più componenti positivi. Nel totale anche diciassette persone, fra ospiti e operatrici, della Casa di riposo San Francesco.

Nel comune di Pagani sono, invece, 43 nuovi positivi, per un totale di 508 casi in città. 7 i nuovi contagi a Sant'Egidio del Monte Albino, 4 invece i casi a Giffoni Valle Piana, 36 i nuovi positivi nel comune di Angri e 10 a San Valentino Torio. Contagi anche in Costiera Amalfitana: sono 11 i nuovi positivi ad Amalfi, 1 nuovo caso anche a Maiori.