Covid, Mercato San Severino piange la sua quarta vittima Nuovi casi in provincia, a Fisciano positiva una bimba

Mercato San Severino conta la sua quarta vittima per Covid19. Una settimana nera per la provincia di Salerno che ha visto, giorno dopo giorno, salire il numero dei decessi per Coronavirus. Il sindaco del comune ha dato la triste notizia alla cittadinanza: "Devo purtroppo informarvi che il nostro concittadino Antonio Montefusco, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 23 ottobre, è deceduto presso l'Ospedale Da Procida di Salerno. Giungano alla famiglia le più vive e sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità.". Sono sei i nuovi positivi registrati nel comune, di cui uno ricoverato presso l'ospedale Fucito. Tra sabato e domenica sono stati superati i dodici decessi in provincia di Salerno.

Intanto, due nuovi casi a Pellezzano, dove i positivi attuali nel comune raggiungono quota 146. Sono 226 i positivi, invece, a Fisciano dove sono stati registrati altri tre contagi, tra cui una bimba residente nella frazione di Penta. Per tutti sono stati attivati i protocolli di messa in quarantena domiciliare. Nel comune si registra anche una guarigione.

A Sassano, poi, il sindaco Domenico Rubino, risultato positivo al Covid nei giorni scorsi, ha aggiornato la comunità sulla situazione contagi nel comune. "Nonostante sia stato colpito anche io dal Coronavirus, continuo a lavorare anche se da casa per il nostro Comune l'augurio a tutti di pronta guarigione." Ha commentato la fascia tricolore tramite un videomessaggio. Il comune attualmente conta 24 positivi e 8 guariti, con un decesso registrato, purtroppo, l'altra notte, all'ospedale di Polla.