Allarme Covid a Bracigliano: focolaio in una casa di riposo 47 positivi nella struttura, altri 8 nel comune. In città sono 163 i casi di Coronavirus

Allarme Covid nel comune di Bracigliano. Neri giorni scorsi un nuovo focolaio è stato registrato all'interno della casa di riposo per anziani, "Villa Carmela". A seguito dei tamponi affettuati dal personale dell'Asl sono risultati positivi 47 persone all'interno della struttura, tra personale ed anziani ospiti.

"L'ASL monitora costantemente l'evoluzione all'interno della struttura residenziale privata per anziani, dove i soggetti positivi sono stati posti in isolamento, insieme ad alcuni membri del personale socio-sanitario. Non sono stati segnalati casi di pericolo per le persone risultate contagiate. Tuttavia, la situazione risulta essere sotto controllo." Fanno sapere dall'amministrazione comunale. A questi 47 si aggiungono altri 8 casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale, per un totale di 163 persone attualmente positive. La maggior parte è asintomatica, mentre altri riscontrano lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, stanno osservando il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione.