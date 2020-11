Covid, ancora vittime nel Salernitano: 2 decessi a Bracigliano Lutto anche in altri comuni. Secondo i dati ministeriali sono 365 i positivi di ieri

La provincia di Salerno piange nuove morti Covid. Nel comune di Bracigliano sale a cinque il triste numero delle vittime, nella giornata di ieri è stato comunicato il decesso di altre due persone. Secondo quanto dicihiarato dal sindaco, la situazione a “Villa Carmela”, la casa di riposo in cui nei giorni scorsi è stato registrato un focolaio da Coronavirus, risulta essere sotto controllo. "L'ASL monitora costantemente l'evoluzione all'interno della struttura residenziale privata per anziani, dove i soggetti positivi sono stati posti in isolamento, insieme ad alcuni membri del personale socio-sanitario. Non sono stati segnalati casi di pericolo per le persone risultate contagiate." Ha spiegato la fascia tricolore, sono 156 i cittadini attualmente positivi, la maggior parte di loro è asintomatica.

Un nuovo decesso anche a Casaletto Spartano dove non ce l'ha fatta una donna. Lutto anche ad Albanella per la scomparsa di un uomo di 53 anni. E' la quarta vittima del comune. L'uomo, che era risultato al viris nei giorni scorsi, era stato ricoverato presso il Covid Hospital di Agropoli. Dolore anche a Battipaglia, per la scomparsa di un anziano di 75 anni ricoverato presso l'ospedale "Maria Santissima Addolorata" di Eboli. E' la nona vittima del comune dove, secondo l'ultimo aggiornamento del sindaco Cecilia Francese, le persone attualmente positive al Covid19 sono 463.

A Castellabate, invece, non ce l'ha fatta una donna ricoverata d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale San Luca per patologia pregresse. Sottoposta a tampone, la 52enne è risultata poi positiva anche al Covid.

"Innanzitutto io desidero esprimere pubblicamente tutto il mio affetto e la mia vicinanza alla famiglia per l’improvvisa e grave perdita - aveva scritto il primo cittadino Luisa Maiuri, sottolineando - Colgo anche l’occasione, visto il rincorrersi di notizie non veritiere, per precisare che la cara signora defunta non rientrava tra i casi positivi di cui ogni sera vi aggiorno." Dopo il decesso della donna, l'intera famiglia è stata messa in isolamento e sottoposta a tampone. I test hanno dato per ora tutti esito negativo, manca solo un componente che sarà sottoposto a tampone nei prossimi giorni.

Secondo i dati ministeriali sono stati 365 i nuovi casi nel Salernitano regsitrati ieri. Aumentano i contagi ma non mancano le guarigioni. 25 i guariti a Fisciano, dove si registra anche un nuovo positivo, si tratta di un residente alla frazione Carpineto ed operatore sanitario dell'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Altri 6 guariti anche a Mercato San Severino dove sono 204 le persone attualmente affette dal virus. A Baronissi sono 5 i cittadini guariti e 4 i nuovi positivi al covid. Si registra, dunque, un rallentamento seppur lieve del numero dei contagi. Attualmente i concittadini positivi a Baronissi sono 263. 13 nuovi positivi e 6 guariti ad Angri dove i casi in città sono 450. A Pagani si registrano 2 nuovi positivi al Covid-19 e 38 guariti. Il numero dei positivi, quindi, è di 651 persone.

Negli ultimi sei giorni sono invece 85 i cittadini risultati positivi al virus nel comune di Scafati. A questi vanno aggiunti i 421 dell'ultimo aggiornamento fornito dal sindaco Cristoforo Salvati, il totale dei casi in città è, quindi, di 506, tutti asintomatici. "Ho chiesto un nuovo aggiornamento sul numero dei guariti che mi arriverà nei prossimi giorni." Ha comunicato la Fascia Tricolore.