Covid, la strage degli anziani: 3 morti a San Valentino Torio Il sindaco:"Uscire solo se necessario". Focolaio in una casa di cura a Cava de' Tirreni

Non si ferma la triste conta dei morti Covid in provincia di Salerno. Ancora tre vittime a San Valentino Torio, ancora tre anziani che avevano contratto il virus nei giorni scorsi. Il loro decesso è stato causato, come sottolinea anche la fascia tricolore Michele Strianese, anche dal Coronavirus che le aveva colpite. "Oggi è una giornata triste per San Valentino Torio. Tre persone anziane sono venute a mancare nelle ultime ore, anche a causa del Covid19 che le aveva colpite. Non chiedetemi chi sono, rispettiamo il dolore altrui e chi ha perso la vita. Ma preghiamo in silenzio per le loro anime affinche' riposino in pace. Un abbraccio caloroso e le nostre piu' sentite condoglianze vanno alle loro famiglie affinche' superino questo difficile momento." Il cordoglio del sindaco Strianese.

Il primo cittadino si è pioi rivolto alla cittadinanza: "Riflettiamo sulla necessita' di stare attenti e di non avere comportamenti irresponsabili. Ripeto per l' ennesima volta che bisogna tenere alta la guardia. Bisogna uscire solo per motivi di necessita', senza creare assembramenti in luoghi pubblici e privati. Ad oggi abbiamo ancora 203 casi attivi nel nostro paese. Bisogna fare in modo che scendano i contagi. Possiamo farlo solo limitando al massimo i contatti fisici a quelli strettamente necessari."

Secondo i dati epidemiologici resi noti dall'Asl di Salerno, in provincia l'età media delle vittime Covid supera i 70 anni (74). Tra i nuovi contagi registrati nella serata di ieri, c'è anche un focolaio esploso all'interno di una casa di cura di Cava de' Tirreni con 33 pazienti positivi. Altri 4 positivi a Fisciano, di cui due bambini, sono 149 i casi in città. Una bella notizia arriva, invece, da Baronissi. Il bollettino di oggi non rileva alcun cittadino positivo al covid; sono stati settantasei i tamponi processati e tutti hanno dato esito negativo.