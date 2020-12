Covid, ancora una vittima nel Salernitano: 450 nuovi casi Raggiungono quota 633 i positivi a Cava de' Tirreni: altri 22 contagi

Sono 450 i nuovi contagi in provincia di Salerno, questo il dato che emerge dal ministero della salute. Complessivamente, dunque, sono 20.461 i positivi registrati nel Salernitano. Aumentano i contagi e, purtroppo, anche le morti Covid. Un nuovo decesso è stato registrato nel comune di Mercato San Severino. A renderlo noto il sindaco Antonio Somma: "Devo purtroppo informarvi che il nostro concittadino Francesco Coppola, residente nella frazione Sant’Angelo e risultato positivo al Covid-19 lo scorso 11 novembre, è deceduto presso l'Ospedale “Da Procida” di Salerno. Giungano alla famiglia le più vive e sentite condoglianze da parte di tutta la nostra comunità." Sono 171 i cittadini attualemente positivi nel comune. Oggi sono stati regsitrati altri 3 casi e 8 guariti.

Ancora 22 tamponi positivi a Cava de' Tirreni. Il numero dei casi in città sale a 633. "Oggi è stata una giornata pesante - ha scritto via social il sindaco Servalli - 993 morti per Covid in Italia. Nella stragrande maggioranza dei casi persone anziane, ammalatesi nelle settimane scorse e che, dopo le sofferenze della malattia, non hanno più resistito.

Nella nostra città, rispetto ai tamponi fatti ieri, si sono registrati 22 positivi su 186 tamponi. Incrociando il dato con i 63 guariti di questi giorni si arriva ad un totale complessivo di 633 positivi."

Il sindaco ha poi aggiunto: "Molta preoccupazione hanno suscitato i 40 positivi di due giorni fa, registrati su 269 tamponi. Non esiste alcun focolaio, come pure si è detto, ma si tratta di positività sviluppatesi, prevalentemente, in nuclei familiari.

Si, è proprio la famiglia ad essere, oggi, fonte di preoccupazione. Prepariamoci, pertanto, a queste feste rispettando le regole soprattutto per i nostri anziani."

Nuovi casi sono stati registrati anche in diversi comuni della provincia. Tra questi, 5 a Fisciano e 1 ad Agropoli. A Maiori è risultato positivo il direttore del centro di distribuzione della corrispondenza. "Abbiamo subito attivato le misure di tracciamento. - ha informato il sindaco Capone - Nella giornata di domani sarà effettuato il tampone ai 22 contatti diretti per accertarci delle eventuali situazioni di criticità."