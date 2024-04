Frosinone-Salernitana, le probabili formazioni: quante defezioni per i granata Colantuono si affida al tandem Tchaouna-Ikwuemesi

Frosinone-Salernitana aprirà il weekend di serie A. Per la squadra granata c’è l’onta della retrocessione in serie B da allontanare, con una vittoria che permetterebbe di rinviare ancora l’appuntamento ormai nell’aria con la matematica.

Servirà una Bersagliera coraggiosa e con dignità, parole ormai sdoganate da settimane senza però risultati sul campo. Colantuono dovrà rinunciare a Boateng, Gyomber, Maggiore, Kastanos, Ochoa e Candreva. Si ripartirà dal 3-5-2, con Costil protetto da Fazio, Pierozzi e Manolas, in vantaggio su Pirola. In mezzo al campo si rivedrà Coulibaly con Legowski e Basic ai suoi lati. Sulle corsie ancora Sambia e Bradaric. In attacco si riparte da Ikwuemesi e Tchaouna.

FROSINONE-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

FROSINONE (3-4-2-1): Turati, Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulè, Brescianini; Cheddira.

SALERNITANA (3-5-2): Costil; Pierozzi, Fazio, Manolas; Sambia, Coulibaly, Legowski, Basic, Bradaric; Tchaouna, Ikwuemesi.