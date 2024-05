Salernitana-Verona, Baroni: "Sfida non facile, dobbiamo salire l'ultimo gradino" Il tecnico gialloblu: "La Salernitana ha calciatori di valore e nelle ultime sfide ha fatto bene"

Il Verona è ad un passo dalla salvezza. Il posticipo di lunedì con la Salernitana potrebbe permettere agli scaligeri di poter strappare un risultato straordinario. Lo sa bene Marco Baroni che, in conferenza stampa, ha caricato la sua squadra per la sfida dell’Arechi: “Mi aspetto cento minuti di voglia, carattere e determinazione. Dobbiamo salire lo scalino più difficile. Settimana scorsa ne abbiamo fatto settanta ma non sono bastati. Ora conta fare l’ultimo sforzo.

Salernitana? Ha calciatori importanti: basta vedere le ultime partite che ha fatto. Noi però dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi, centrare la prestazione, individuale e di squadra: lì possiamo trovare le risposte che pretendiamo per raggiungere l’obiettivo.

Arechi? Ogni stadio di serie A sa essere difficile. Noi però contiamo sull’apporto dei nostri tifosi: sta a noi restare concentrati e pensare a fare la prestazione.

Bonazzoli? Ho tre attaccanti a disposizione: saranno tutti utili soprattutto nella parte finale”.