Sos sicurezza a Salerno, Iannone (Fdi) porta il caso in Parlamento Pronta interrogazione a Piantedosi: "Salerno è tutto tranne che città sicura"

In riferimento al crescente numero di furti che si consumano a cadenza quasi quotidiana nella zona del quartiere Arbostella, il senatore Antonio Iannone - Commissario Regionale di Fratelli d’Italia e Parlamentare del Collegio della provincia di Salerno - annuncia un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: “E' necessario riuscire a pianificare e gestire adeguatamente misure preventive per evitare il proliferarsi di questi furti, nell'ambito di una funzione più generale di contrasto all'illegalità, visto che le istituzioni locali sono inefficaci e sottovalutano per motivi di propaganda politica. Salerno è tutto tranne che città sicura”.