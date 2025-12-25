"InCanti d'Autore", concerto in piazza Duomo ad Amalfi con i Neri per Caso Musica e canti della tradizione delle festività

Debutta ad Amalfi InCanti d’Autore, con i Neri per Caso, in concerto in Piazza Duomo il 26 dicembre 2025 alle ore 19. La suggestiva rassegna musicale è inserita nel più ampio programma di eventi natalizi promosso dal Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, e tutte le serate sono ad ingresso gratuito.

Un'esperienza sonora che rappresenta un viaggio emotivo che arriva dritto al cuore, resa ancora più intensa dalla bellezza del Duomo di Sant’Andrea e della scalea monumentale, in un gioco di luci che illumina le architetture, rendendo l’atmosfera magica. Amalfi si spegne e si accende la cattedrale, creando quell’unicum al mondo che si apre alla meraviglia e allo stupore.

«Un evento unico, capace di incantare, emozionare e portare il vero spirito del Natale direttamente al cuore del pubblico. Un’esperienza immersiva per vivere il senso più autentico delle festività, ovvero lo stare insieme attraverso l’arte e la cultura – sottolinea la consigliera agli Eventi e alla Cultura Enza Cobalto - Tutti vogliono venire a vivere le nostre tradizioni più autentiche. Attraverso musica e canto della narrazione natalizia non solo napoletana. Siamo felici che ad inaugurare InCanti d’Autore 2025 ci siano I Neri per Caso, una delle formazioni vocali più apprezzate e riconosciute per lo stile inconfondibile, originarie della Campania. Lo spettacolo “Natale Per Caso" cattura perfettamente questa essenza attraverso un viaggio musicale attraverso la magia delle voci dei Neri Per Caso, capaci di intrecciarsi magistralmente, celebrando i più famosi e amati brani natalizi, mediante una performance artistica di altissimo livello». L’amministrazione comunale ricorda che fino al 26 dicembre nei parcheggi pubblici sono attive le tariffe invernali: la disponibilità dei posti auto può essere monitorata in tempo reale con l’app Info Parking Amalfi.

I Neri Per Caso rappresentano un fenomeno artistico che ha saputo reinventare il concetto di musica a cappella in Italia e oltre. Vincitori del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 1995 con il brano "Le ragazze", il gruppo è diventato da subito un punto di riferimento per chi cerca qualcosa di originale e qualitativo nel panorama musicale. La loro abilità nel trasformare la voce in uno strumento musicale è un'arte che pochi altri al mondo possiedono.

«Il Natale è un momento speciale e unico, un periodo dell’anno in cui le persone desiderano condividere gioia, calore e armonia con i propri cari – affermano i Neri per Caso - Ogni nota, ogni respiro e ogni momento del concerto sono studiati per evocare sentimenti di gioia e speranza, attraversando tutte le età e le culture. La tradizione incontra l’arte del canto che attraversa il tempo e riaccende la magia del Natale».

Lo show che porteranno in Piazza Duomo ad Amalfi include i più iconici brani natalizi internazionali. Il pubblico sarà trasportato in un'atmosfera di festa, armonia e pace. Canzoni come "Jingle Bells", "Silent Night", "Feliz Navidad", “Oh, Happy Day”, “White Christmas” e tante altre rivivranno attraverso le straordinarie voci dei Neri Per Caso in un itinerario sonoro inebriante e carico di emozione, arricchito ulteriormente dall’esecuzione di alcuni successi estratti dal loro repertorio di maggiore popolarità. “And So This Is Christmas” nel 1997 e “Christmas” nel 2022, sono i titoli dei due lavori discografici di gran successo, realizzati dai Neri Per Caso dedicati al Natale.

InCanti d’Autore proseguirà venerdì 2 gennaio 2025 alle ore 19 in Arsenale della Repubblica con Gnut in concerto, per una serata all’insegna della musica d’autore. Cantautore napoletano dalla sensibilità raffinata e dal percorso artistico unico, le sue sonorità intime e profonde guideranno il pubblico in un percorso emozionale fatto di parole sincere, atmosfere delicate e ricerca musicale. Con Gnut alla voce e alla chitarra, Marco Sica al violino e Mattia Boschi al violoncello.