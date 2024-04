Lezioni sospese a scuola per il Ramadam, d'accordo l'arcivescovo di Salerno Bellandi: sbagliato fare battaglie ideologiche su questi argomenti, valutare il bene di tutti

"Credo che non si debbano su questi argomenti fare delle battaglie ideologiche di natura politica ma si debba guardare al bene e all'interesse reale degli studenti e dei docenti. In questo senso, è necessario valutare scuola per scuola laddove ci sono delle presenze numerose di alunni provenienti anche da altre religioni se non sia davvero il caso di rispettare certe date assai significative per loro. Io plaudo alla possibilità, laddove ci siano presenze numerose di alunni ad esempio musulmani, di interrompere le lezioni per il Ramadan". Così l'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, nel consueto appuntamento "9 minuti con l'Arcivescovo".

Il riferimento della guida della chiesa salernitana è alla disposizione della Regione Campania che ha dato la facoltà alle scuole di sospendere le lezioni in occasione della festa di fine Ramadan in quei territori dov'è forte la presenza di alunni musulmani.

"Questo dovrebbe essere, in genere, l'atteggiamento richiesto dalle istituzioni scolastiche: ovvero cercare di favorire il fatto che l'elemento religioso non è estraneo alla dimensione educativa dei ragazzi e quindi bisogna tener presente anche certe date più significative. A volte, purtroppo, vedo che non è così. Mi risulta che anche in ambito cattolico, ci sono esami in date che per noi cattolici sono importanti come il Venerdì Santo. Dovrebbe esserci un rispetto per tutti e fare le scelte migliori non in base a battaglie di altra natura", le parole di Bellandi.