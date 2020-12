Maltempo, si allaga l'USCA di San Cipriano Picentino Sospesi i tamponi in mattinata |FOTO E VIDEO

Il maltempo sta mettendo a dura prova la provincia di Salerno e non ha risparmiato neanche la sede dell' Usca di Campigliano, nel comune di San Cipriano Picentino. Questa mattina le stanze del centro si sono completamente allagate, rendendo impossibile le attività di somministrazione dei tamponi. E' stato necessario chiamare i vigili del fuoco per limitare i danni. Le attività sono poi riprese dopo un paio d'ore, e al momento, non si registrano ulteriori problemi. "Oggi le attività dei tamponi a domicilio si sono comunque a volte, e domattina i tamponi presso l'Usca riprenderanno regolarmente." Precisano dall'Unità Speciale di Continuità Assistenziale.