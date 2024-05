Salernitana, riecco Valencia: il cileno ritorna dalla Grecia Terminata l'esperienza in prestito, per l'attaccante ora c'è il sogno Copa America

Nella lunga estate che attende la Salernitana, ci sarà da fare i conti anche con i tanti calciatori pronti a ritornare alla base dopo le diverse esperienze in giro per l'Italia e l'Europa. Tra questi spicca il nome di Diego Valencia. Il cileno ha chiuso la sua avventura alla Atromitos in Grecia, raggiungendo la salvezza con la squadra ellenica che lo ha accolto in prestito per l'intera stagione dopo la trattativa saltata con il Palermo. "Grazie alla società e alla tifoseria che mi ha accolto: è stato un onore giocare in Grecia".

Per Valencia continuità nel minutaggio (ben 34 partite) ma appena 2 gol e 5 assist. Ritornerà alla Salernitana ma il suo destino è tutto da decifrare. Ora però c'è il sogno della Copa America da preservare: Valencia è nella lista dei preconvocati, con la possibilità di capire se ci sarà possibilità per una nuova chance con la Roja.