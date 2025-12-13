Salernitana, il club rassicura su Faggiano: "Dimesso dall'ospedale" Solo uno spavento per il direttore sportivo

Una nota stampa e un sospiro di sollievo. Con un comunicato stampa, la Salernitana fa luce sulle condizioni di Daniele Faggiano. Il direttore sportivo era rimasto coinvolto questo pomeriggio in un tamponamento stradale mentre era a bordo della sua auto, di rientro dopo la partita disputata sul campo del Picerno. Trasferito precauzionalmente presso l’ospedale San Carlo di Potenza, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un’infrazione costale.

Pochi minuti fa la rassicurazione: il dirigente granata è stato dimesso e ha fatto rientro presso la propria abitazione. Dovrà osservare qualche giorno di riposo. "Il direttore Faggiano ed il club ringraziano il personale del nosocomio potentino per la pronta disponibilità dimostrata", si legge nella nota della Salernitana.