Az Picerno-Salernitana 1-2, De Boer: "Ci abbiamo creduto fino alla fine" Il regista sposa il cambio modulo: "Con Capomaggio possiamo giocare anche in diversi modi"

Qualità in mezzo al campo. La crescita della Salernitana a Picerno è passata anche dalla regia sapiente di Kees De Boer. Il regista si è fatto apprezzare nella ripresa, in coppia con Capomaggio. L'ex Ternana applaude i suoi per una vittoria pesantissima: "Questo è un successo molto importante. Ci abbiamo creduto fino alla fine. Siamo stati molto contenti. Venivamo da un momento difficile, con una sola vittoria nelle ultime cinque. Dovevamo migliorare, lo sapevamo. Lo spirito del gruppo è stato sempre positivo perché sappiamo che siamo forti. Magari abbiamo raccolto meno in qualche partita. Il calcio però ti premia quando lavori bene".

"Possiamo fare qualsiasi modulo"

De Boer fa chiarezza anche su quella che è stata la lettura all'intervallo: "Questo campo è sempre difficile, ancor di più quando si è sul sintetico e più stretto. Il mister non era felice, ci ha parlato chiaro. Abbiamo reagito da squadra. 4-2-3-1? Possiamo giocare con tutti i moduli. Io amo giocare play ma sono pronto a scendere in campo in qualsiasi ruolo mi dice il mister. Capomaggio è un calciatore forte e quando c’è un leader fortissimo tutto è più facile". Tra le incognite fin qui anche la sua condizione, dopo l'infortunio al polpaccio che lo aveva tenuto fuori per quasi due mesi: "Sto migliorando sotto il profilo fisico. Ero reduce da un grave infortunio. Non è facile ritornare in campo dopo due mesi di stop. Anche oggi ho preso un colpo ma mi sento bene".