Cavese-Siracusa 1-1, Orlando non basta: solo pari per i metelliani Il fantasista riprende i siciliani con una perla. La squadra però non si allontana dai playout

Pari amaro. Cavese-Siracusa 1-1 non permette ai metelliani di tirarsi fuori dalla zona rossa di classifica. Al Simonetta Lamberti, gli uomini di Prosperi vanno sotto di un gol con Parigini ma poi si affidano al lampo di Orlando per rimettere tutto in equilibrio. Cavese che sale a quota 18 punti, al momento con tre lunghezze di vantaggio sul playout.

Prosperi sorprende tutti. Conferma per il 3-5-2 ma con uno schieramento super offensivo con Fella e Diarrassouba mezzali e Orlando a sostegno di Fusco. La fase di assestamento della Cavese impatta con un Siracusa che non vuole scoprirsi, anche alla luce delle importanti defezioni. Ed infatti la partita fatica ad accendersi, con il primo pericolo firmato Parigini che arriva solo al 18’. Il Siracusa perde Zanini per infortunio e rischia sull’incursione di Nunziata (36’). Poi il break degli ospiti, con Valente che chiama Boffelli all’intervento (38’). La sfida si accende: la Cavese bussa con Fella (40’) e Fusco (43’) ma sul gong del primo tempo l’episodio che cambia il match: ccross dalla destra di Parigini per il colpo di testa di Molina che viene contrastato da Luciani di mano. Consulto al Fvs e rigore assegnato ai siciliani, con Parigini che si fa parare il rigore da Boffelli ma sul tap-in fa 0-1 (50’). Sul gong del parziale anche la Cavese spende l’Fvs ma il tocco di mano di Ba non viene punito col rigore.

La ripresa si apre con tutt’altro ritmo. Fella manda alto di testa (48’), poi ci pensa Orlando a rimettere le cose in equilibrio: punizione all’incrocio del fantasista e punteggio in parità (51’). La Cavese prova a sfruttare l’entusiasmo ma trema per l’occasione divorata da Molina (60’). Prosperi si gioca le carte Guida e Sorrentino. Proprio il numero sette ha le maggiori chance per far male: al 66’ la conclusione sfiora il palo, al 73’ invece il destro si perde sul fondo. Il Siracusa si spegne ma ha un sussulto nella richiesta di Fvs per un presunto fallo di Boffelli non ravvisato. Sul gong ancora Sorrentino ma l’attaccante manda alto (98’).