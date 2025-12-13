Az Picerno-Salernitana 1-2, Raffaele: "Vittoria pesantissima, da squadra vera" Il tecnico sorride: "Meritavamo la rimonta, questo gruppo non si è mai tirato indietro"

"Questi tre punti sono pesantissimi. Questa è la dimostrazione che la squadra non molla mai". Giuseppe Raffaele si tiene strettissima la reazione della sua Salernitana. Il successo sul Picerno è medicina per curare una squadra in difficoltà. Il tecnico analizza la sfida: “Siamo andati in svantaggio all’intervallo e la partita era ancora più difficile. Abbiamo ribaltato però con merito. Sembrava anche oggi una sfida stregata: gol alla prima occasione subita, assalto alla porta. Però questa è la rimonta di una squadra che ha dimostrato di avere carattere e attributi. Ci prendiamo questi tre punti, magari si voleva in maniera più agevole ma abbiamo assaltato con continuità. A volte in un campionato ci sono partite e vittorie che pesano. Oggi, dopo tre sfide, ci siamo presi tre punti importantissimi".

"Peccato per il gol subito"

Tanto rammarico per il gol subito: "Il gioco era fermo per il nostro vantaggio cancellato per fuorigioco. Poi però siamo stati disattenti e abbiamo incassato un gol che devo rivedere. Un neo all’interno di una partita che ha esaltato però il carattere e il coraggio della squadra. Nonostante le assenze abbiamo risposto presente". L'esperimento di Quirini mezzala convince Raffaele: "Ha qualità di frequenza e forza nelle gambe che ci garantiva ritmo in mezzo al campo su un terreno sintetico. Sull’esterno avevamo Longobardi, stiamo cercando di dare maggiore velocità. La squadra si è comportata bene".

"4-2-3-1 modulo che possiamo interpretare"

Le sensazioni positive arrivano dal passaggio al 4-2-3-1: "Era il momento di farlo e credo che possiamo farlo. Non è confusione il voler cambiare ma sfruttare le qualità dei nostri calciatori. Dovevamo finalizzare molto di più per quanto creato ma contava la vittoria. Achik? E’ stato lo spaccapartite. Sia lui che Liguori ci hanno dato una grande mano. Poi anche Ferraris ha permesso di mettere in difficoltà i loro centrali. Fin qui la palla non voleva entrare, oggi è una vittoria pesantissima per il morale”.