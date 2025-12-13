Az Picerno-Salernitana 1-2, Longobardi: "Al 45' ci siamo guardati negli occhi" L'esterno match-winner: "Tre punti pesantissimi, abbiamo dato una risposta importantissima"

Il match winner. Gianluca Longobardi permette alla Salernitana di tirare un sospiro di sollievo. La sua deviazione vincente sul cross al bacio di Achik vale tantissimo. Un gol da esterno puro, con meriti da condividere con il numero sette: "Mi ha messo un gran cross, ci ho creduto: ho attaccato la porta e ho segnato un gol pesante". Lo sa benissimo l'ex Rimini il peso della rete realizzata a Picerno. "Sono tre punti pesantissimi, questa è una svolta per dare continuità a quello che hanno fatto i miei compagni prima del mio arrivo. Sono subentrato in un momento non facile. Con il Trapani eravamo dispiaciuti. Oggi abbiamo dato una risposta importantissima".

"All'intervallo ci siamo guardati negli occhi"

La svolta all'intervallo: "Nello spogliatoio ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti di riprendere in mano il nostro destino. Per fortuna le partite durano 90 minuti. Nel primo tempo abbiamo creato ma non abbiamo concretizzato. Siamo andati in svantaggio ma siamo stati bravi a ribaltarla e ci meritiamo questa vittoria". Importante che l'apporto di Faggiano: "Ci ha dato una carica in più. Penso che l’abbiano anche espulso. Ci fa bene, è qualcosa di positivo". Ora la possibilità anche di agire da terzino: "Abbiamo cambiato modulo nel secondo tempo, l’ho già fatto in carriera e mi sono trovato a mio agio. Poi voglio dare il massimo per questa maglia”.