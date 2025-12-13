Salernitana, adrenalina Faggiano: espulsione e disavventura in auto

Salerno.  

La carica a bordocampo nel cuore del secondo tempo si è fatta sentire. Daniele Faggiano non ha lasciato sola la sua Salernitana nel momento cruciale della stagione. Al Curcio di Picerno, il direttore sportivo ha preso posto in panchina e nella ripresa è stato tra i più vivaci nell’infondere carica alla squadra. Nel finale, dopo la gioia per il gol di Longobardi, l’arbitro Diop lo ha espulso per proteste. Verrà fermato dal Giudice Sportivo e sarebbe la seconda volta dopo l'inibizione incassata ad inizio stagione.

Subito dopo il triplice fischio finale, il direttore sportivo si è complimentato con la squadra e si è messo in auto per raggiungere Salerno. A bloccare la corsa verso casa una disavventura: il dirigente è stato tamponato, costretto a rallentare la propria tabella di marcia. Nessuna preoccupazione, con il ds che ha raggiunto il più vicino ospedale di Potenza per semplici accertamenti. Dovrebbe essere dimesso già in serata.

