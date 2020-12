Covid, nuovi casi registrati a Natale: 9 a Campagna Nuovi positivi anche a Castellabate e Capaccio, dove 5 persone sono guarite e

Nuovi contagi da Covid-19 sono stati resi noti in queste ore dai primi cittadini salernitani. I nuovi casi sono stati registrati a Campagna, Capaccio e Castellabate.

A Campagna sono 9 i nuovi positivi, per un totale di 63 casi attuali. La comunicaizone è passata tramite il sindaco, Roberto Mocano: "Nella giornata di oggi, risultano guarite 8 persone (negativizzate). L’ASL e la Regione Campania, inoltre, hanno dato comunicazione di 9 nuovi casi.

In totale, i casi di positività comunicati sul nostro territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 63. Di questi 63 casi, 42 si sono sviluppati all’interno di 16 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare). Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, essendo il nostro territorio molto ampio e costituito da molti centri abitati, si ritiene utile informare sulla distribuzione territoriale del numero di contagi presenti: Centro Storico: 8, Zone Basse (Quadrivio, Ausella, Mattinelle, Pezzarotonda, Calli, Ponte Barbieri, ecc.): 18, Zone Basse (S. Maria La Nova, Galdo, Castrullo, San Paolo, ecc.): 27, Zona Alte (Puglietta, Varano, Vallegrini, Serradarce, Camaldoli, ecc.): 10".

Due nuovi casi registrati anche a Castellabate e Capaccio Paestum. In quest'ultimo comune, l'amministrazione ha comunicato anche la guarigione di 5 cittadini: “2 i nuovi positivi, oggi a Capaccio Paestum, e ben 5 concittadini che, negativi al tampone di controllo, risultano guariti. Il totale degli attuali positivi nella nostra comunità si aggiorna a 68 unità, con 81 persone in isolamento domiciliare e 210 guariti totali Capaccio".