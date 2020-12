Fisciano: la sua casa va in fiamme, parte gara di solidarietà Il sindaco "Ricompreremo una nuova casetta con l'aiuto di cittadini e imprenditori"

Natale e solidarietà. Circa 10 giorni fa la signora Antonietta ha perso tutto. Un incendio, innescato probabilmente da una stufa a legna, ha distrutto la sua casa gettando nel dramma l’intera famiglia di Fisciano. Ma la comunità si è unita nel sostegno e le ha teso la mano. Immediatamente è stata, infatti, attivata la macchina della solidarietà: cittadini e imprenditori locali sono scesi in prima linea per aiutare la donna e suo figlio a trovare una nuova casa. “Ricompreremo con l’aiuto dei cittadini e di tanti imprenditori del territorio una nuova casetta in legno per la signora e suo figlio” ha fatto sapere il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa che sta seguendo da vicino il tutto, orgoglioso della sua comunità.

L’associazione di volontariato “La Solidarietà”, inoltre, presieduta da Alfonso Sessa, per tutta la giornata di oggi ha consegnato aiuti alimentari, pacchi e pranzi natalizi a circa una quarantina di famiglie in difficoltà. Ancora una storia e un segnale di speranza che ha dato la possibilità, anche ai meno fortunati, di festeggiare il Natale.