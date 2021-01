"Mancano i medici": sos dall'ospedale di Vallo della Lucania L'appello della Uil Salerno: così diventa difficile fornire un'adeguata assistenza ai pazienti

Carenza di personale medico all'ospedale di Vallo della Lucania, appello della Uil Fpl Salerno all'Asl Salerno. "L'ospedale da mesi è diventato un punto di riferimento in zona per la lotta al virus, ma tuttavia si registrano carenze di personale che rendono più difficoltose l'assistenza ai pazienti. Questo avviene soprattutto al Pronto soccorso e in Medicina d'Urgenza", si sottolinea dal sindacato.

"L'Asl deve garantire i livelli di sanità sufficienti per il comprensorio cilentano. Da tempo stiamo denunciando una mancanza di attenzione per questo presidio, che resta fondamentale anche in questo periodo di emergenza sanitaria. Ci aspettiamo dall'Asl l'attenzione giusta affinché le attuali maestranze non siano costrette a turni estenuanti per garantire le giuste cure a chi soffre", si legge nella nota a firma della Uil salernitana.