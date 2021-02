Nocera: via alle vaccinazioni per prof e personale scolastico L'annuncio del sindaco Cuofano: "Si comincia la prossima settimana"

Via al piano vaccinazioni per il personale docente e non docente degli istituti scolastici di Nocera Superiore: ad annunciarlo è il sindaco Giovanni Maria Cuofano, che continua a monitorare da vicino la situazione pandemica in costante contatto con il Distretto Sanitario ed il Dipartimento di Prevenzione.

La Campagna Vaccini è pronta a partire per la prossima settimana: le dosi di Astrazeneca verranno somministrate all’interno del plesso della Fresa Pascoli, in viale Europa.

Le vaccinazioni Covid a docenti e al personale scolastico non docente, come già preannunciato dalla Regione Campania, sono legate ad adesione volontaria e la somministrazione, senza limite di età, avverrà mediante manifestazione di interesse nelle scuole. Anche i prof e i non docenti under 55, quindi, potranno partire subito con le vaccinazioni in questa Fase 2 della Campagna, affiancandosi agli anziani over 80.