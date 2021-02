Covid, ad Atena Lucana ancora 12 bambini positivi Positiva la titolare di una ludoteca a Castellabate: 21 bimbi in isolamento

E' risultata positiva al Coronavirus la titolare di una ludoteca privata nel comune di Castellabate. A renderlo noto il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri che ha condiviso un messaggio sul suo profilo social. La positività della titolare è stata comunicata alla fascia tricolre nella tarda serata di ieri, si tratta di una donna non residente nel comune. Sono stati immediatamente posti in isolamento i 21 bambini che frequentano la struttura e, in via precauzionale, "Abbiamo chiesto alle famiglie di evitare la frequenza scolastica in presenza dei bambini che frequentano le scuole di Castellabate appartenenti agli stessi nuclei familiari." Comunica il primo cittadino.

"Così come comunicato dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo di Castellabate da lunedì per gli stessi sarà garantita la Dad. Con l’augurio che tutto possa risolversi nel migliore dei modi,desidero esprimere tutta la mia vicinanza e affetto ai piccoli, alla titolare e alle famiglie." Conclude la Fascia Tricolore.

Intanto, sale il numero dei bambini positivi al Covid ad Atena Lucana. Dallo screening effettuato nella giornata di ieri sulla classe III elementare sono risultati positivi altri 12 bambini. Complessivamente il numero delle persone positive sale a 34, di cui 21 bambini. "La prima notizia che vogliamo dare - ha scritto su Facebook il sindaco Luigi Vertucci - è che tutti i bambini risultati positivi stanno bene, come ci hanno comunicato le famiglie contattate questa mattina."

"Dai nuovi dati in nostro possesso a scopo precauzionale si provvede alla sospensione della didattica in presenza della scuola dell'Infanzia fino al giorno 7 Marzo. Continua lo screening sulle classi che presentano bambini positivi. Come comunicatoci dall'ASL: Domenica 21 Febbraio saranno sottoposti a tampone le alunne e gli alunni della classe II Media e dei due gruppi classe della II elementare. Il 23 Febbraio saranno sottoposti a tampone le alunne e gli alunni della classe V elementare"