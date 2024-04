Pitbull terrorizza turisti al bar in Litoranea a Eboli Il cane è stato portato via dai veterinari dell'Asl Salerno

Momenti di paura in Litoranea, a Eboli, dove un pitbull ha iniziato a ringhiare in modo minaccioso contro un gruppo di turisti seduti al bar, scatenando il panico e mettendoli in fuga. Il proprietario dell'attività commerciale ha chiamato la polizia municipale e i veterinari dell'Asl Salerno.

Gli agenti sono riusciti a recuperare il pitbull, al via i controlli del caso sull'animale.

(Foto di repertorio)