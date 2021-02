Minori: il punto della situazione con il sindaco Reale Dalla Villa Marittima Romana al progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico:l'intervista

Dal turismo d'élite per le sue bellezze naturali alla fragilità della sua terra, dai nuovi progetti per risollevare la cultura agli ultimi aggiornamenti in materia di Covid-19: ecco il punto della situazione nella città di Minori con il sindaco Andrea Reale, anche responsabile alla sanità per la conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana.

Tra i temi trattati, il finanziamento stanziato dal Ministero dei Beni Culturali di ben 5 milioni di euro che permetterà un vasto progetto di recupero e conservazione delle strutture, degli affreschi e mosaici della villa Marittima Romana, un gioiello archeologico da conservare "che rilancerà l'economia di Minori e dell'intera Costa D'Amalfi" sottolinea Reale.

Ma anche il progetto pilota, partito proprio da Minori, per la mitigazione del rischio idrogeologico he consentità di mappare ben 6.7 chilometri quadrati di territorio e realizzare "più azioni in contemporanea: studi geologici e geomorfologici per migliorare la qualità della vita, la sicurezza, tutelare il patrimonio ed il turismo." Messo a punto con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Infine focus sul Covid-19 in città ed in Costiera.