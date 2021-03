Covid, un decesso a San Valentino: Strianese"Governo ci aiuti" L'appello del presidente della provincia:"Serve maggior impegno". Aumentano i casi nel Salernitano

Il Covid si diffonde ancora nel Salernitano. Diversi i sindaci dei comuni della provincia che hanno comunicato nuovi contagi. Il numero più elevato di nuovi positivi arriva, ancora, dall'Agro Nocerino Sarnese dove, a San Valentino Torio, è stato registrato anche un decesso. A comuncarlo è il sindaco Michele Strianese, anche presidente della provincia di Salerno.

"La crisi sanitaria da Coronavirus e' in una delle fasi piu' delicate di sempre. - ha scritto la fascia tricolore - La cosiddetta terza ondata e' appena iniziata."

"Oggi e' venuta a mancare un' altra cara nostra concittadina, che purtoppo non ha superato questa difficile prova. Le nostre piu' sentite condoglianze vanno alla sua famiglia ed ai suoi cari. I casi aumentano ovunque e quindi bisogna avere maggiore consapevolezza." Ha sottolineato Strianese.

"Non tutti stanno facendo la propria parte. Non tutti assumono le medesime responsabilita' rispetto a questa drammatica pandemia. Non tutti rispettano le regole. Ancora troppa gente a zonzo senza motivo. Ancora troppe persone a spasso senza mascherina. Purtoppo in questo momento, nonostante la situazione sanitaria sia molto piu' complessa di un anno fa, lo stato centrale non sta sostenendo i comuni adeguatamente, soprattutto sul piano dei controlli del territorio. I Comuni, insieme alle locali Stazioni dei Carabinieri, non riescono a sopperire alla mole di controlli che invece sarebbe necessaria per richiamare, contrastare e sanzionare tutte le infrazioni che quotidianamente si verificano. Ecco perche' invito ancora alla responsabilita'. Ecco perche' chiedo allo Stato di dare una mano ai territori, molti dei quali sono abbandonati a loro stessi."

L'appello del sindaco di San Valentino Torio che chiede al nuovo governo maggior impegno e supporto: "Non sono stati piu' dati fondi ai Comuni per le sanificazioni e neanche per incentivare i controlli dei vigili urbani. Nessuna notizia neanche sul fronte del sostegno ai bilanci comunali per le mancate entrate, che si verificheranno anche quest' anno, visto il protrarsi della crisi economica e sociale. Invochiamo soprattutto ad un maggior sostegno per controllare il territorio e contenere la diffusione del contagio. Ormai sono troppe le vittime, troppe le famiglie in sofferenza, troppe le persone contagiate con sintomi importanti ed e' troppo lenta la campagna vaccinale. Invoco ad un maggior impegno il nuovo governo. Ne va del futuro dell' Italia."



Pontecagnano conta 12 nuovi casi e 6 guariti, il numero dei cittadini attualmete positivi è di 184. Anche a Mercato San Severino 12 nuovi positivi, il sindaco Antonio Somma ha anche firmato una nuova ordinanza che prescrive la chiusura di tutti i parchi gioco al fine di evitare possibili assemnbramenti. Altri 4 contagi a Vietri, che arriva così a 64 positivi attuali, sfiora quota 100 positivi il comune di Baronissi che registra altri 2 contagi e 93 casi Covid totali, di cui 15 al di sotto dei 18 anni. 7 i nuovi casi a Montesano sulla Marcellana e 7 anche a Tramonti.

5 positivi e 6 nuovi guariti nel comune di Angri, città che può tirare un respiro di sollievo dopo i pesanti bollettini dei giorni passati che hanno fatto registrare un boom di contagi arrivando a 370 persone attualmente positive al Covid in città. "Finalmente un dato più leggero, che ci dà respiro in questa fase estremamente delicata. Mi raccomando la massima attenzione, siamo in piena emergenza, e solo il rispetto delle regole e la pazienza potranno aiutarci a rallentare il contagio." Ha commentato il sindaco Ferraioli.

Bollettino più pesante, invece, a Pagani dove si registrano 26 nuovi positivi al Covid-19. I guariti del giorno sono 14. Si registra, purtroppo, anche un decesso avvenuto in data 27 febbraio Le persone attualmente positive sono 284.