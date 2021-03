Campagna, positivi al Covid due bimbi di 1 e 2 anni Un decesso a Vietri. Altri 27 casi ad Angri, sindaco Ferraioli "Situazione ricoveri è allo stremo"

Il Covid si diffonde ancora nel Salernitano. Nuovi contagi sono stati comunicati dai sindaci della provincia, aumentano anche le vittime.

A Vietri sul Mare si registano 5 nuovi positivi ed un decesso. A dare la notizia il sindaco Giovanni De Simone “Come comunità vietrese siamo vicini al dolore della famiglia”. Nel comune sono 84 gli attuali positivi.

Nuovi contagi anche a Campagna. Il sindaco Roberto Monaco ha fornito gli esiti dei tamponi effettuati nelle giornate del 10 e dell’11 marzo. Sono 2 le persone negativizzate e 12 i nuovi casi (di cui 6 riconducibili ad un unico nucleo familiare ed altri 2 collegati a casi comunicati nei giorni scorsi e appartenenti alla stessa famiglia). “Due di tali casi, peraltro, sono relativi a due bambini, di 1 anno e di 2 anni.” Ha sottolineato la fascia tricolore. I casi di positività sul territorio ammontano complessivamente a 53.

“Di questi 53 casi, 33 si sono sviluppati all’interno di 12 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare). - Spiega il sindaco Monaco - È fondamentale rispettare il distanziamento fisico, ridurre la propria mobilità allo stretto necessario ed osservare le regole di autoprotezione (indossare le mascherine, igienizzare spesso le mani, ecc.)”

Ad Angri altri 27 positivi e 17 guariti. Il sindaco Ferraioli ha commentato via social: “Spero che la richiesta di un Hub all’ospedale di Nocera Inferiore venga accolta dal Presidente della Regione Campania e dal Direttore Generale dell’ASL, affinché si decongestioni la situazione dei ricoveri che oramai è allo stremo. Siamo nel pieno della terza ondata, e negli ultimi giorni ho notato con piacere che i cittadini stanno rispondendo in maniera adeguata. Non molliamo proprio ora!”

Intanto a Pagani si registrano 24 nuovi positivi al Covid-19 e 22 guariti, per un totale di 270 cittadini attualmente contagiati. 11 i nuovi casi a Mercato San Severino, 5 quelli a Fisciano.