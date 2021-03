Costiera Sorrentina Amalfitana: 4 milioni per la frana Li ha stanziati la Giunta Regionale

La Giunta regionale ha stanziato 4 milioni di euro per la messa in sicurezza della parete del costone sovrastante il tratto della SS163 franato nel territorio del Comune di Amalfi.

"I fondi integrano le risorse già messe in cantiere dall’Anas per la ricostruzione della strada e, soprattutto, sono volti a garantire il completamento del quadro di mitigazione del rischio sia a monte che a valle del tratto compromesso e a scongiurare il ripetersi in futuro di smottamenti che hanno interrotto la principale arteria di collegamento come quello dello scorso febbraio" fanno sapere dalla Regione.

I lavori in corso procedono e, al termine di tutti gli interventi necessari, si ripristineranno i collegamenti per tanti cittadini tagliati fuori dalla mobilità ordinaria in Costiera sorrentina e amalfitana.