Covid, strage senza fine: ancora 6 vittime nel Salernitano Lutto a Pontecagnano, Montecorvino, Pellezzano, Mercato San Severino, Sicignano e San Marzano

Il giovedì santo consegna alla provincia di Salerno un pesante bollettino. Non si arresta la scia di decessi legati al Covid-19, emersi anche nuovi contagi. Dopo la vittima a Baronissi, ancora lutti a Pontecagnano, Montecorvino Pugliano, Pellezzano e Mercato San Severino e Sicignano e San Marzano sul Sarno.

Il sindaco Francesco Morra ha comunicato la presenza di un nuovo contagio a Pellezzano. Poi il triste annuncio: "

È con enorme tristezza che si comunica alla cittadinanza il decesso a causa del Covid della Sig.ra Salvatrice Messina. L’intera frazione di Coperchia e tutta la Comunità di Pellezzano sono raccolte nel dolore e nella preghiera.

Alla famiglia, ai conoscenti ed a tutta la Comunità vanno le più sentite condoglianze da parte del Sindaco e dell’intera Amministrazione Comunale."

A Pontecagnano, su 49 tamponi effettuati, è emerso 1 nuovo positivi. 6 invece guariti per un totale di 216 casi attivi. Il comune registra anche un deceduto:"Con enorme e profondo rammarico comunico a tutta la comunità, stasera, la perdita di un nostro concittadino. Stringiamoci tutti in una preghiera per lui e un fortissimo abbraccio alla famiglia, agli amici e ai parenti." Ha scritto il sindaco Lanzara.

Lutto anche a Montecorvino Pugliano, si tratta della terza vittima che si registra a Montecorvino Pugliano dall’inizio della pandemia. "Il virus continua a circolare tra di noi, e purtroppo continua a fare vittime. Non è giunto il momento di abbassare la guardia, non ora. - Ha scritto il sindaco Alessandro Chiola - In questo momento di profondo dolore, alla famiglia Cesaro giungano le condoglianze da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale."

Dolore anche a Mercato San Severino per la morte di una cittadina, residente nella frazione Oscato. Il sindaco Antonio Somma ha espresso le più sentite condoglianze da parte di tutta la comunità. Sono ancora 11 i nuovi positivi in città, per un totale di 182 casi attivi.

Anche nel comune di Sicignano degli Alburni una nuova vittima della virus. "Ancora un giorno triste per la nostra comunità. - Scrive l'amministrazione - Ci stringiamo attorno alla famiglia Martino in questo momento di enorme dolore, e mandiamo un caloroso abbraccio a tutti coloro che vivono giorni di grande difficoltà a causa di questo virus." Sono 15 i casi attivi in città.

E' di questa mattina, invece, il messaggio del sindaco Carmela Zuottolo: “Il cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità di San Marzano sul Sarno, dell’amministrazione, del consiglio comunale e mio personale alla famiglia del signor Sabato Pascale, altra vittima del Covid -19”. Le parole della fascia tricolore dopo aver appreso del nuovo tributo pagato da San Marzano sul Sarno alla pandemia. Il signor Pascale era ricoverato, a causa delle complicanze della malattia, all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Nuovi contagi sono emersi in diversi comuni. 11 positivi e 19 nuovi guariti ad Angri che conta 522 cittadini attualmente contagiati. A Pagani 8 nuovi positivi al Covid-19, i guariti sono 18, i cittadini attualmente positivi sono 428. A Giffoni Valle Piana su 22 tamponi effettuati sono state riscontrate 3 positività, sono 51 i casi di positività attuali.